У Чехії в ДТП постраждали десять українців

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса біля с. Несовіце в Чехії постраждали десять українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Повідомляється, що ДТП сталося в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно. Зокрема, автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги і перекинувся. Серед постраждалих - три жінки і сім чоловіків.

За даними видання, в аварії потрапили громадяни, які їхали на заробітки.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що ввечері, 19 жовтня, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода з участю мікроавтобуса, в результаті чого постраждали щонайменше 10 громадян України. За даними угорських правоохоронців, пригода сталася в окрузі Боршод-Абауй-Земплен. Мікроавтобус Mercedes з українськими громадянами, який їхав у Чехію, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

У вересні в румунському місті Сучава відбулося ДТП за участю українського туристичного автобуса. На момент інциденту в автобусі перебувало майже 70 громадян України, в тому числі 20 дітей. В результаті події загинули 2 людини.