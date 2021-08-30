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У Чехії робитимуть третє щеплення проти COVID: якими вакцинами

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Чехія, Понеділок 30 серпня 2021 14:04
У Чехії робитимуть третє щеплення проти COVID: якими вакцинами Фото: у Чехії робитимуть третє щеплення проти COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Чехії почнуть щеплювати третьою (бустерною) дозою вакцини від COVID-19. Записатися на ревакцинацію зможуть всі охочі з 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Novinky.сz.

Вказано, що повторна вакцинація є добровільною, однак в першу чергу рекомендують щепитися третьою дозою громадянам від 60 років.

Так, ревакцинація здійснюватиметься препаратами на основі мРНК. Мова йде про вакцини Pfizer і Moderna.

Зазначено, що зареєструватися на імунізацію зможуть лише ті, хто завершив першу фазу вакцинації вісім місяців тому.

Відомо, що в Чехії щепилися від коронавірусу 5,69 млн людей. Більшість з них отримали дві дози вакцини Pfizer.

Між тим, 65,8% дорослого населення вже вакциновані принаймні однієї дозою.

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Чехия Вакцина від коронавірусу
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