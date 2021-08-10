Чаус заявив, що його хотіли вбити і він втік, - текст судового рішення
Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявляє, що він втік від своїх викрадачів, які хотіли його вбити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст рішення Вищого антикорупційного суду.
Обрання запобіжного заходу Чаусу 4 серпня відбувалося на прохання його захисту в закритому режимі, але 9 серпня ВАКС опублікував у відкритому доступі процесуальні рішення, що стосуються питання відводу судді.
З їх тексту випливає, що Чауса насильно викрали і планували вбити.
"(Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи Служби безпеки України", - йдеться в тексті судового рішення.
Також Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.
Такі обставини він вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "діяти певним чином".
Адвокати Чауса також звернули увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вони пояснили, що Чаус фактично був затриманий 30 липня, а до суду був доставлений 4 серпня.
Суддя ВАКС відкинув цей аргумент, оскільки СБУ надала довідку, згідно з якою Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні і до нього застосовувалися заходи безпеки.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Зазначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.
Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабара Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік до Молдови.
На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. Відтоді ніхто не знав, де перебуває суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.