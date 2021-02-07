Приватний забудовник хоче побудувати для себе підстанцію коштом киян, - "ДТЕК Мережі"

Як йдеться в повідомленні, 27 січня на сайті КМДА з'явилась інформація про створення меморандуму для вирішення проблем інвесторів забудови банку-банкроту "Аркада". "ДТЕК Київські електромережі" повідомили, що незважаючи на те, що вказані в документі як сторона Меморандуму, не брали участь у його розробці, а станом на 5 лютого так і не отримали примірник документу для ознайомлення.

В компанії заявили, що з відкритих джерел в мережі Інтернет дізналися, що для живлення будинків "Патріотика на озерах" електроенергією ОСР "ДТЕК Київські електромережі" має побудувати підстанцію "Аркада" та повітряну лінію 110кВ "ТЕЦ-5 - Аркада".

В компанії заявили, що таке зобов’язання - це порушення постанови НКРЕКП № 1754 від 23.09.2020 року. Згідно з планом розвитку мереж "ДТЕК Київські електромережі", що погоджений НКРЕКП, ці робити мають реалізуватися за рахунок замовника приєднання.

"Побудова підстанцій "Аркада" і повітряної лінії 110кВт "ТЕЦ-5 - Аркада", передбачалась за кошти замовника приєднання, і не включалась до інвестиційної програми ДТЕК КЕМ. План перспективного розвитку всіх електромереж міста Київ на 2021 - 2025 рр.(формувався саме на основі такого підходу), ДТЕК КЕМ не має джерел для фінансування цих об’єктів", - говорять в компанії.

Вартість підстанції та лінії визначають на рівні 320 млн грн, що становить 63% від розміру інвестиційної програми для оновлення мереж міста. Зобов’язати енергокомпанію будувати самотужки лінію та підстанцію - означатиме обмежити роботи з покращення електропостачання для всіх киян.

"Якщо припустити включення будівництва об’єктів "Аркада" - ЖК "Патріотика" та "Патріотика на озерах" до інвестиційної програми ДТЕК КЕМ через корегування її і узгодження нацрегулятором НКРЕКП, то це означатиме, що компанія не матиме коштів виконати 63% робіт, які прямо впливають на якість електропостачання 1,3 млн клієнтів Києва. ДТЕК КЕМ не вважає такий підхід справедливим та задовольняючим потреби всіх зацікавлених сторін", - йдеться у повідомленні.

В "ДТЕК Київські електромережі" також повідомили, що надали КМДА свої пропозиції щодо вирішити питання електропостачання ЖК "Патріотика на озерах" у відповідності до законодавства України і без нанесення шкоди розвитку енергетичної інфраструктури всього міста. Пропонується будувати електролінію та підстанцію замовнику приєднання ЖК до електромереж, як це передбачено законом.

"ДТЕК КЕМ завжди відкритий до конструктивного діалогу та пошуку рішень електропостачання проблемних забудов. Водночас наголошуємо, що ці рішення мають відповідати законодавству про приєднання та не можуть реалізуватися за рахунок якості подачі електроенергії всім клієнтам столиці", - кажуть в "ДТЕК Київські електромережі".