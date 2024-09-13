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Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 14 сентября, часть Украины накроют дожди. При этом местами ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

На западе Украины, Винницкой и Одесской областях ожидается облачная погода с умеренными дождями ночью и значительными осадками и грозами днем.

Температура будет колебаться от 13-18 градусов тепла ночью до 18-23 градусов днем. В Карпатах и на Закарпатье прогнозируются сильные дожди в течение суток, температура составит +11 +16.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность без осадков, за исключением северных и центральных областей, где возможны небольшие дожди ночью. Температура ночью составит +14 +19°, днем +24 +29, на юго-востоке - до +31 градуса.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра прогнозируется переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие дожди, днем - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19 градусов тепла, днем 24-29 градусов. В Киеве: ночью +16 +18 градусов, днем +26 +28.

На днях синоптики прогнозировали дожди Украины на 12-13 сентября. Их будет определять циклон Annet.

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