Часть Украины накроют дожди с грозами, а в центральных областях до +30: погода на сегодня

Сегодня в Украине переменная облачность.

Ночью местами в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях, а днем в северных, большинстве западных и областных областей кратковременные дожди, грозы. При этом на остальной территории без осадков.

В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, на побережье морей и в Крыму 18-21°; днем 23-28, в центральных областях до 30; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области переменная облачность.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°, по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

Погода в июне

Синоптики прогнозировали, что погода в Украине в июне будет теплее нормы на 1-1,5 градуса. Средняя лунная температура будет варьироваться в диапазоне +18+23 градусов.

По прогнозам, на этой неделе погода в Украине тоже будет дождливой.

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