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Часть Украины накроет туман и дожди: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой завтра, 14 февраля. При этом часть страны накроет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно. Также ожидается небольшой дождь. Однако ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет умеренный дождь.

Днем в западных областях местами возможен дождь с мокрым снегом. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков.

В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер северо-западный, на Левобережье - восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов. Днем на Закарпатье до +9.  На остальной территории ночью +2 +7 градуса, а днем +7 +12.

В Карпатах ночью ожидается небольшой снег, а днем будет без осадков. Температура ночью и днем составит 0 -5 градусов.

Погода в Киеве и области

Завтра в столичном регионе будет облачно, также ожидается небольшой дождь. 

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области в течение суток составит +1 +6 градусов, а в Киеве - +3 +5.

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Погода в Украине