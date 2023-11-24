RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Украины накроет сильный снег и метель: прогноз погоды на выходные

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть Украины накроет сильный снег, метели и штормовой ветер на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Суббота

Завтра в южной части умеренные, а днем местами значительные дожди. При этом местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 

Ночью в Карпатском регионе, а днем в западных областях прогнозируется небольшой снег, в восточных и Днепропетровской областях - умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Температура в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем в центральных и восточных областях +1 +6, в южной части ночью +1 +6, а днем +4 +9°, в Крыму до +13.

Воскресенье и понедельник

26 и 27 ноября в Украине прогнозируются сложные погодные условия. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди. При этом в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прогнозируется сильный мокрый снег и дождь, гололед. 

В Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, метели. Синоптики сообщают о порывах ветра до 15-22 м/с, однако местами, кроме западных и восточных областей, ожидается до 25 м/с, а в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с. В западных областях местами будет небольшой снег.

Днем 27 ноября в Украине ожидается ослабление осадков и явлений.

Температура в воскресенье ночью и днем 0 -5 градусов, в восточных, юго-восточных областях ночью +1 +6, а днем +8 +13 градусов. При этом в Крыму прогреется до +16. 

В понедельник ночью -4 -9, а днем -2 -7. В южной части и восточных областях ночью и днем ожидается от -4 до +2 градусов. На дорогах страны гололедица.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине