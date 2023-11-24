Часть Украины накроет сильный снег и метель: прогноз погоды на выходные

Суббота

Завтра в южной части умеренные, а днем местами значительные дожди. При этом местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью в Карпатском регионе, а днем в западных областях прогнозируется небольшой снег, в восточных и Днепропетровской областях - умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Температура в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем в центральных и восточных областях +1 +6, в южной части ночью +1 +6, а днем +4 +9°, в Крыму до +13.

Воскресенье и понедельник

26 и 27 ноября в Украине прогнозируются сложные погодные условия. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди. При этом в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прогнозируется сильный мокрый снег и дождь, гололед.

В Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, метели. Синоптики сообщают о порывах ветра до 15-22 м/с, однако местами, кроме западных и восточных областей, ожидается до 25 м/с, а в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с. В западных областях местами будет небольшой снег.

Днем 27 ноября в Украине ожидается ослабление осадков и явлений.

Температура в воскресенье ночью и днем 0 -5 градусов, в восточных, юго-восточных областях ночью +1 +6, а днем +8 +13 градусов. При этом в Крыму прогреется до +16.

В понедельник ночью -4 -9, а днем -2 -7. В южной части и восточных областях ночью и днем ожидается от -4 до +2 градусов. На дорогах страны гололедица.