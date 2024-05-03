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Часть Берлина накрыл токсичный дым из-за пожара на металлургическом заводе

Фото: часть Берлина накрыл токсичный дым 3 мая (berlin.de)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в столице Германии в пятницу, 3 мая. Часть Берлина накрыл токсичный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel и официальный сайт Берлина.

Пожар вспыхнул на

 

 

Напомним, на днях в России вспыхнул масштабный пожар. В Бурятии горел лес, огонь распространился более чем на 100 гектаров.

Также недавно в Бразилии вспыхнул недостроенный 33-этажный небоскреб. Ликвидировать огонь было сложно, поскольку пожар был на верхних этажах.

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