Часть Берлина накрыл токсичный дым из-за пожара на металлургическом заводе

Мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в столице Германии в пятницу, 3 мая. Часть Берлина накрыл токсичный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel и официальный сайт Берлина.
Пожар вспыхнул на
Напомним, на днях в России вспыхнул масштабный пожар. В Бурятии горел лес, огонь распространился более чем на 100 гектаров.
Также недавно в Бразилии вспыхнул недостроенный 33-этажный небоскреб. Ликвидировать огонь было сложно, поскольку пожар был на верхних этажах.
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