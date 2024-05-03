Часть Берлина накрыл токсичный дым из-за пожара на металлургическом заводе

Напомним, на днях в России вспыхнул масштабный пожар. В Бурятии горел лес, огонь распространился более чем на 100 гектаров.

Также недавно в Бразилии вспыхнул недостроенный 33-этажный небоскреб. Ликвидировать огонь было сложно, поскольку пожар был на верхних этажах.

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