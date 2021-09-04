Частина поліцейських вже покарана: у МВС Польщі розповіли про розслідування вбивства українця

В Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими. Частину з них вже нібито покарали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами віце-міністра МВС Мацєя Вонсіка, зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк. "Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав віце-міністр.