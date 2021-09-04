Частина поліцейських вже покарана: у МВС Польщі розповіли про розслідування вбивства українця

В Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими. Частину з них вже нібито покарали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
За словами віце-міністра МВС Мацєя Вонсіка, зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк.
"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав віце-міністр.
Раніше повідомлялося, що у Польщі у липні цього року під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Унаслідок цього він помер.
Сьогодні стало відомо, що Україна направила Польщі ноту з проханням провести неупереджене розслідування.