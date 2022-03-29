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Чалий розповів, як Ердоган врятував переговори з Росією

Президент Туреччини Реджеу Таїпу Ердогану (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий розповів, що переговори були врятовані завдяки президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом.

За його словами, у суботу були дуже складні переговори.

"Нам треба віддати велику шану президенту Ердогану. Тому що в суботу були дуже складні переговори, вони були в повному глухому куті. І я очікував, що наступний тиждень ні до чого не приведе", - сказав він.

Також він наголосив, що завдяки тому, що президент Ердоган провів перемовини в трикутнику Україна-РФ дало можливість зібратися у Стамбулі і отримати певні домовленості на рівні голів делегацій.

Також Чалий підкреслив, що у вівторок делегації зробили "тільки перший крок на дуже складному шляху" і попереду в переговорників "дуже багато тяжких тем".

"Але ми маємо певні орієнтири, які нам дозволять: а) на технічному рівні вийти на деякі домовленості і б) відкрити можливість зустрічі на вищому державному рівні, щоб вирішити остаточні спірні питання вищого ґатунку. Це дає можливість після цього переходити до багатоформатного виміру наших переговорів", - сказав Чалий.

Раніше ми повідомляли, що Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України.

Також ми писали, що Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки.

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