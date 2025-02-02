Угарный газ: украинцам напомнили, как распознать симптомы отравления и избежать трагедии

Угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправным оборудованием, это могут быть генераторы, двигатели, печи, обогреватели и т.д., или в помещениях с недостаточной вентиляцией.

Это вещество не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому определить его концентрацию в помещении без специальных приборов невозможно.



При длительном вдыхании угарного газа даже в небольшом количестве у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Среди первых симптомов - головная боль, головокружение, усталость, сухой кашель и тошнота.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, придерживайтесь таких правил: