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Угарный газ: украинцам напомнили, как распознать симптомы отравления и избежать трагедии

Воскресенье 02 февраля 2025 22:45
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Угарный газ: украинцам напомнили, как распознать симптомы отравления и избежать трагедии Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как распознать симптомы отравления и избежать трагедии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Угарный газ является опасным для человека веществом, которое может накапливаться в помещениях с неисправным оборудованием. Отравление угарным газом может быть смертельным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправным оборудованием, это могут быть генераторы, двигатели, печи, обогреватели и т.д., или в помещениях с недостаточной вентиляцией.

Это вещество не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому определить его концентрацию в помещении без специальных приборов невозможно.
Угарный газ: украинцам напомнили, как распознать симптомы отравления и избежать трагедии

При длительном вдыхании угарного газа даже в небольшом количестве у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Среди первых симптомов - головная боль, головокружение, усталость, сухой кашель и тошнота.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, придерживайтесь таких правил:

  • не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы;
  • регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов;
  • в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
  • не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
  • часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
  • установите детектор угарного газа.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Украине произошел пожар. Там также горел отель, однако обошлось без пострадавших.

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