CBAM выглядит как издевательство над украинскими производителями во время войны, - Верещинская

"Это механизм углеродной корректировки на границе, по факту. То есть, когда есть украинский экспортер, экспортер цемента, железа, стали, алюминия... в европейские страны. Ему придется пройти определенный этап проверки, насколько там его продукция была произведена с использованием чистых технологий", - пояснила она.

По словам Верещинской, особенно сложной ситуация будет для предприятий металлургии, которые из-за войны либо понесли значительные потери, либо вообще оказались в оккупации.

"Для них вопрос декарбонизации вообще не стоял. Для них стоял вопрос выживания. Поэтому я понимаю, почему так много украинских производителей очень насторожены по поводу этого механизма, который, действительно, в Европе коммуницируется как механизм для контроля выбросов, на самом деле. Но для украинских производителей это, конечно, выглядит немного как издевательство", - отметила эксперт.

В то же время, как отмечает Верещинская, в законодательстве ЕС о CBAM предусмотрена возможность отсрочки для отдельных стран.

"К нашей радости, на самом деле, в европейском регулировании о CBAM есть моменты о его отсрочке. Мы также понимаем, что это же нельзя просто прийти, сказать, пожалуйста, дайте нам отсрочку. Ты должен выполнить определенный перечень условий, которые на самом деле очень хороши для Украины, потому что они как раз об улучшении законодательства, о создании системы торговли выбросами внутри", - отметила она.

По ее мнению, шанс на отсрочку есть, но для этого Украине нужно усилить внутреннюю климатическую политику.

"У нас мало времени, и по факту эта отсрочка - это единственное, что может нам очень сильно помочь", - подчеркнула Верещинская.