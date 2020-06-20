Колишній військовий хотів вчинити серію терактів в Луганській області

Колишній військовослужбовець Збройних сил України планував здійснити серію терактів на території Луганської області. Екс-військового затримали сьогодні, 20 червня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як вважає слідство, затриманий планував підірвати декілька об'єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення в області. Вибухові пристрої виявили біля будівлі 59-го військового госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції в Рубіжному.

Фото: колишній військовий планував серію терактів (gp.gov.ua)

Крім того, правоохоронці встановили, що під час проходження військової служби у 2018-2019 роках він намагався перейти на окуповану територію, щоб влаштуватися на службу до бойовиків.

Зараз відкрито провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала банду, причетну до скоєння майже 20 терактів в чотирьох областях України.

Ще одного чоловіка, причетного до скоєння терористичного акту, правоохоронці затримали в Борисполі.