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Колишній прем'єр Японії помер після замаху на нього

Фото: колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у п'ятницю, 8 липня. Після того як на нього було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер. Він був застрелений під час виступу в п'ятницю в місті Нара, недалеко від Кіото", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Сіндзо Абе обіймав посаду прем'єр-міністра Японії рекордно довгий термін - понад 2800 днів. У серпні 2020 року він несподівано оголосив, що йде у відставку за станом здоров'я. Він вже йшов з посади у 2007 році за станом здоров'я, проте зміг повернутися, коли хвороба відступила. Вперше Абе очолив кабінет міністрів Японії у вересні 2006 року.

Нагадаємо, сьогодні в місті Нара під час виступу колишній прем'єр-міністр Японії був розстріляний невідомим чоловіком. Абе відразу ж втратив свідомість і був госпіталізований.

За попередньою інформацією, політик був поранений в районі легенів і шиї.

Того, хто стріляв відразу ж затримала поліція. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Кілер раніше служив у морських силах самооборони.

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Японія