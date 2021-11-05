Колишнього охоронця Макрона ув'язнили. У 2018 напав на протестуючого

У 2017 році Беналла відповідав за безпеку Макрона під час президентської компанії.

У липні 2018 року видання Le Monde опублікувало кадри, на яких чоловік в поліцейській формі нападає на учасників акції, які вийшли на підтримку профспілок. Через декілька днів Беналла звільнили, а прокуратура порушила проти нього справу.

Водночас інцидент з охоронцем став причиною подальшого тиску на Макрона з боку опозиції й комітету сенаторів, оскільки з’ясувалося, що після звільнення, Беналла продовжував працювати на нинішнього президента.