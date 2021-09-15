BYD показав обтічний електромобіль Ocean-X з запасом ходу 1000 км

BYD показав концептуальний електричний седан Ocean-X, який створюється на новій електричної платформі. Новинка поки представлена у вигляді рендерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу BYD.
Представлено новий концептуальний електричний седан BYD Ocean-X. Китайський автовиробник пишається, що новинка отримала рекордно низький для машин бренду коефіцієнт аеродинамічного опору на рівні 0,21.
BYD поки не повідомляє всіх технічних подробиць про "океанічний" концепт, але не приховує, що в його основі лежить нова платформа 3.0. Архітектура відрізняється підвищеною жорсткістю, безпечними акумуляторними батареями і потужними електромоторами.
BYD Ocean-X зможе розганятися з місця до першої "сотні" за 2,9 секунди, при цьому споживання енергії буде не вище, ніж у більш повільних і спокійних електромобілів. Оригінальна система охолодження і нагріву акумуляторів збільшує ККД силової установки при одночасному зниженні втрат енергії.
Про терміни запуску серійної версії електричного седана в серію BYD поки не повідомляє, але також відомо, що деякі технічні рішення, приміряні в концепті, з'являться на майбутніх серійних електромобілях марки.
Раніше ми писали, що Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів. Замість цього компанія зосередиться на більш простих і економічних електромобілях.
Також повідомлялося, що Ford і BMW почнуть випробування твердотільних акумуляторів в наступному році. Ford і BMW скоро отримають перші дослідні зразки твердотільних акумуляторних батарей.