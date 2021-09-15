BYD показав обтічний електромобіль Ocean-X з запасом ходу 1000 км

BYD показав концептуальний електричний седан Ocean-X, який створюється на новій електричної платформі. Новинка поки представлена у вигляді рендерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу BYD .

Представлено новий концептуальний електричний седан BYD Ocean-X. Китайський автовиробник пишається, що новинка отримала рекордно низький для машин бренду коефіцієнт аеродинамічного опору на рівні 0,21.

BYD поки не повідомляє всіх технічних подробиць про "океанічний" концепт, але не приховує, що в його основі лежить нова платформа 3.0. Архітектура відрізняється підвищеною жорсткістю, безпечними акумуляторними батареями і потужними електромоторами.

Також анонсовано, що серійний зразок електричного седана отримає запас ходу на одному заряді батареї в 1000 км. Машина підтримує зарядку постійним струмом від мережі 800 в. від фастчарджера новий BYD за 5 хвилин може поповнити батарею енергією, достатньою для пробігу в 150 км.

BYD Ocean-X зможе розганятися з місця до першої "сотні" за 2,9 секунди, при цьому споживання енергії буде не вище, ніж у більш повільних і спокійних електромобілів. Оригінальна система охолодження і нагріву акумуляторів збільшує ККД силової установки при одночасному зниженні втрат енергії.

Про терміни запуску серійної версії електричного седана в серію BYD поки не повідомляє, але також відомо, що деякі технічні рішення, приміряні в концепті, з'являться на майбутніх серійних електромобілях марки.