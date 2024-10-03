Буйвол во Львовской области привел к смертельной аварии: что известно

Авария произошла вблизи села Речки, когда автомобиль столкнулся с крупным рогатым скотом и вылетел в кювет.

В результате столкновения 47-летний водитель был зажат в изуродованном автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали его, но, к сожалению, он скончался на месте из-за полученных травм. Двое пассажиров автомобиля были травмированы.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Кроме деблокирования пострадавших, спасатели отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание. Инцидент расследуют правоохранители.



Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com DSNSLVIVSKERU)

ДТП в Украине

Ранее мы сообщали, что количество аварий в Украине увеличилось за период с января по август 2024 года. За этот период погибли 1918 человек и были травмированы 20 862 человека.

Если статистику этого года сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то можно сделать вывод, что количество ДТП с погибшими или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16 621 случаев.

Среди главных причин аварий Патрульная полиция Украины выделяет: