Буйвол во Львовской области привел к смертельной аварии: что известно
На Львовщине произошло трагическое ДТП, которое привело к гибели водителя легкового автомобиля Volkswagen Passat. Причиной аварии стал буйвол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Авария произошла вблизи села Речки, когда автомобиль столкнулся с крупным рогатым скотом и вылетел в кювет.
В результате столкновения 47-летний водитель был зажат в изуродованном автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали его, но, к сожалению, он скончался на месте из-за полученных травм. Двое пассажиров автомобиля были травмированы.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Кроме деблокирования пострадавших, спасатели отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание. Инцидент расследуют правоохранители.
Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com DSNSLVIVSKERU)
ДТП в Украине
Ранее мы сообщали, что количество аварий в Украине увеличилось за период с января по август 2024 года. За этот период погибли 1918 человек и были травмированы 20 862 человека.
Если статистику этого года сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то можно сделать вывод, что количество ДТП с погибшими или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16 621 случаев.
Среди главных причин аварий Патрульная полиция Украины выделяет:
- нарушение скорости движения,
- нарушение правил маневрирования,
- переход пешеходов в неустановленном месте.
Напомним, что водителям вне города необходимо обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
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