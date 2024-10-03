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Буйвол во Львовской области привел к смертельной аварии: что известно

Четверг 03 октября 2024 19:25
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Буйвол во Львовской области привел к смертельной аварии: что известно Фото: аварийный треугольник (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

На Львовщине произошло трагическое ДТП, которое привело к гибели водителя легкового автомобиля Volkswagen Passat. Причиной аварии стал буйвол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Авария произошла вблизи села Речки, когда автомобиль столкнулся с крупным рогатым скотом и вылетел в кювет.

В результате столкновения 47-летний водитель был зажат в изуродованном автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали его, но, к сожалению, он скончался на месте из-за полученных травм. Двое пассажиров автомобиля были травмированы.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Кроме деблокирования пострадавших, спасатели отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание. Инцидент расследуют правоохранители.


Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com DSNSLVIVSKERU)

ДТП в Украине

Ранее мы сообщали, что количество аварий в Украине увеличилось за период с января по август 2024 года. За этот период погибли 1918 человек и были травмированы 20 862 человека.

Если статистику этого года сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то можно сделать вывод, что количество ДТП с погибшими или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16 621 случаев.

Среди главных причин аварий Патрульная полиция Украины выделяет:

  • нарушение скорости движения,
  • нарушение правил маневрирования,
  • переход пешеходов в неустановленном месте.

Напомним, что водителям вне города необходимо обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

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