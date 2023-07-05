Был под следствием за теракт 2015 года. Что известно о подрывнике из суда Киева

Что произошло в суде Киева

Вечером в столичных Telegram каналах появилась информация о взрыве в здании Шевченковского районного суда Киева. Эту же информацию РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева, а источник в правоохранительных органах отметил, что к этому причастен Игорь Гуменюк.

Как рассказал на брифинге для журналистов министр внутренних дел Игорь Клименко, сегодня Гуменюка доставили на очередное заседание, после которого он вошел в туалет, приоткрыл дверь и бросил в конвоиров неустановленный взрывной предмет.

Затем он попытался скрыться из зала суда, но был остановлен выстрелами в воздух. После неудачной попытки побега Гуменюк забаррикадировался в другой комнате суда, а во время штурма бросил в правоохранителей еще одно взрывное устройство. В результате правоохранители получили ранения, а сам Гуменюк погиб от взрыва.

Фото: в Шевченковском райсуде Киева прогремел взрыв 5 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто такой Игорь Гуменюк

Игорь Гуменюк подозревается в совершении теракта 31 августа 2015 года. Тогда, по данным следствия, во время протестов под Верховной радой против внесения в Конституцию изменений, которые предусматривали особый отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Гуменюк бросил в правоохранителей гранату.

Тогда в результате взрыва погибли четверо военнослужащих Нацгвардии, еще десятки получили ранения. Также в деле фигурирует боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Сергей Крайняк. Тот, по версии следствия, помогал Гуменюку совершить взрыв.

Фото: Игорь Гуменюк, фигурант дела о теракте 2015 года (facebook.com Игорь Гуменюк)

Дело рассматривают в Шевченковском райсуде Киева еще с августа 2016, но приговор Гуменюку так и не был оглашен. Все это время он находился в СИЗО, а сегодня на заседании ему предстояло продлить меру пресечения.

Гуменюк родился в Каменец-Подольском, где возглавлял местную ячейку ВОО "Сокол". Затем стал бойцом добровольческого батальона "Сич" и брал участие в войне на Донбассе.