Был единственным сыном. На фронте погиб работник издательства Юрий "Руссо" Ясинский

28 марта 2025 года в Донецкой области погиб военнослужащий, работник издательства "Підручники і посібники" Юрий "Руссо" Ясинский. Ему было 27 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию волонтерского проекта "Недописані" в сети Х.
Юрий родился в Тернополе 1 мая 1997 года. Учился в Тернопольской ООШ № 18, потом поступил в технический колледж, а затем в Тернопольский национальный политехнический университет им. И. Пулюя, где получил специальность "Прикладная механика (сварка)".
В июне прошлого года Ясинского мобилизовали в ряды ВСУ, он был оператором БПЛА. Юрий погиб в боях вблизи села Алексеевка Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.
"Жизнь Юрия Ясинского оборвалась очень рано, и эту боль не утолить. Скорбим вместе с родителями, которые потеряли единственного сына, и низко склоняем головы в скорби... Почет и вечная память Герою, который отдал свою молодую жизнь, защищая родную землю и каждого из нас", - написали в издательстве "Підручники і посібники".
О дате и времени похорон Героя сообщат позже.
Ранее мы писали о том, что 18 марта в Луганской области погиб журналист и военный Дмитрий Бендиков, который был бойцом Третьей штурмовой бригады с лета 2024 года. Героя похоронили в Киеве на Берковецком кладбище.
Читайте также о том, что в начале марта на фронте погиб командир 1 батальона 37-й бригады морской пехоты Владимир "Золотой" Стогний. Он стал на защиту Украины еще в 2015 году, во время полномасштабного вторжения освобождал Херсонскую область и защищал Бахмут.
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