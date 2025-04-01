Был единственным сыном. На фронте погиб работник издательства Юрий "Руссо" Ясинский

28 марта 2025 года в Донецкой области погиб военнослужащий, работник издательства "Підручники і посібники" Юрий "Руссо" Ясинский. Ему было 27 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию волонтерского проекта "Недописані" в сети Х .

Что известно о погибшем Герое

Юрий родился в Тернополе 1 мая 1997 года. Учился в Тернопольской ООШ № 18, потом поступил в технический колледж, а затем в Тернопольский национальный политехнический университет им. И. Пулюя, где получил специальность "Прикладная механика (сварка)".

В июне прошлого года Ясинского мобилизовали в ряды ВСУ, он был оператором БПЛА. Юрий погиб в боях вблизи села Алексеевка Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

"Жизнь Юрия Ясинского оборвалась очень рано, и эту боль не утолить. Скорбим вместе с родителями, которые потеряли единственного сына, и низко склоняем головы в скорби... Почет и вечная память Герою, который отдал свою молодую жизнь, защищая родную землю и каждого из нас", - написали в издательстве "Підручники і посібники".

О дате и времени похорон Героя сообщат позже.

Юрий "Руссо" Ясинский (фото: x.com/nedopysani)