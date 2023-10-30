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Был в боях у Мариуполя и Дебальцево. В Донецке в ДТП погиб российский подполковник

Иллюстративное фото: в Донецке в ДТП погиб российский подполковник (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский подполковник, воевавший возле Мариуполя, Дебальцево и Иловайска, Константин Ланчак "Хорват" погиб в дорожной аварии в Донецке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Он родился в Торезе Горловского района. С первых дней российского вторжения в Украину в 2014 году он занял сторону оккупантов и участвовал в боях за ДНР. Позже он создал бандитское формирование Октава, которое стало артиллерийским дивизионом российской армии.

Ланчак участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево, на донецком и горловском направлениях. В 2022 году со своим дивизионом участвовал в боях на юге и в Мариуполе. Там он получил многочисленные ранения.

По словам Штефана, российский террорист попал в ДТП в Донецке и погиб.

 

Фото: Константин Ланчак "Хорват" (росСМИ)

Потери росармии в Украине

Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине на 30 октября составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

Как уточнили в Силах обороны Таврического направления, украинские бойцы с 10 октября уничтожили уже шестой российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении. Также вчера спикер Таврического направления Александр Штупун отметил, что наступление войск РФ под Авдеевкой привело к огромным потерям у противника - с 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.

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