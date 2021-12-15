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Без бустерного щеплення вакцини проти "Омікрону" можуть бути неефективними, - вчені

Автор: Марія Кучерявець

Американські вчені визначили, що вакцини від коронавірусу (Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson) мають нижчу ефективність у боротьбі зі штамом "Омікрон". Але бустерна доза цих препаратів значно підсилює їх дію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема вчені, Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), Гарварду та Массачусетського технологічного інституту, протестували зразки крові людей, які пройшли імунізацію від коронавірусу цими вакцинами.

Так, дослідники виявили "низьку або відсутню" нейтралізацію антитіл варіанта з регулярних схем усіх трьох вакцин - як двох щеплень препаратом Moderna або Pfizer/BioNTech, так і однодозною Johnson & Johnson.

Разом з тим дослідження показало, що кров тих, хто одержав бустерну дозу, має більш сильнішу нейтралізацію антитіл.

Вчені також припустили, що "Омікрон" більш заразний, ніж попередні варіанти, що викликають занепокоєння, у тому числі вони підкреслили, що новий варіант може згодом "обігнати" за небезпечністю і "Дельта"-штам.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон".

Також стало відомо, що китайська вакцина Sinovac не дає надійного захисту від нового штаму "Омікрон".

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Сполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу