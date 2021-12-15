Без бустерного щеплення вакцини проти "Омікрону" можуть бути неефективними, - вчені

Зокрема вчені, Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), Гарварду та Массачусетського технологічного інституту, протестували зразки крові людей, які пройшли імунізацію від коронавірусу цими вакцинами.

Так, дослідники виявили "низьку або відсутню" нейтралізацію антитіл варіанта з регулярних схем усіх трьох вакцин - як двох щеплень препаратом Moderna або Pfizer/BioNTech, так і однодозною Johnson & Johnson.

Разом з тим дослідження показало, що кров тих, хто одержав бустерну дозу, має більш сильнішу нейтралізацію антитіл.

Вчені також припустили, що "Омікрон" більш заразний, ніж попередні варіанти, що викликають занепокоєння, у тому числі вони підкреслили, що новий варіант може згодом "обігнати" за небезпечністю і "Дельта"-штам.