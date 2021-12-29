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Бустерне щеплення може викликати нестачу вакцин в бідних країнах,- ВООЗ

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Середа 29 грудня 2021 18:19
Бустерне щеплення може викликати нестачу вакцин в бідних країнах,- ВООЗ Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Штами коронавірусу "Дельта" та "Омікрон" можуть спровокувати велику кількість нових випадків зараження. ВООЗ закликає не допустити несправедливого перерозподілу вакцин у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса.

За словами Гебрейесуса, сьогодні у світі збільшується не лише кількість заражень, але і госпіталізацій. Водночас ВООЗ схвильоване через те, що "Омікрон" є заразніших за інші варіанти захворювання.

"Це може призвести до цунамі випадків, що може значно посилити тиск на системи охорони здоров'я у всьому світі", - заявив Гебрейесус.

Також генеральний директор ВООЗ зауважив, що бустерна вакцинація й надалі загрожує тим, що у бідних країнах може виникнути нестача препаратів.

"Ситуація з постачанням вакцин, принаймні нині, покращується. Проте приділення великої уваги бустерній вакцинації багатими країнами може знову спричинити нестачу в бідних країнах", - додав Гебрейесус.

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