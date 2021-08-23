Бустерне щеплення Pfizer значно знижує ризик зараження, - дослідження Ізраїлю

Третя доза вакцини Pfizer значно знижує ризик зараження коронавірусом в порівнянні з тими, хто прищепився двічі. Йдеться про людей у віці 60 років і старше.
Такі результати ізраїльського дослідження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
У зазначеній віковій групі імунітет від інфекції через 10 днів після бустерного уколу був в чотири рази краще, ніж після двох щеплень, повідомили в МОЗ Ізраїлю.
При цьому додаткове щеплення забезпечило в п'ять-шість разів потужніший захист від серйозного перебігу хвороби і госпіталізації.
Отримані дані збігаються зі статистикою, яку минулого тижня надав постачальник медичних послуг Maccabi - одна з організацій, яка вже застосовує бустерні вакцини.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю отримав третє щеплення проти коронавірусу.
Раніше у ВООЗ заявили, що зараз бустерні щеплення проти коронавірусу не потрібні.