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Бустерне щеплення Pfizer значно знижує ризик зараження, - дослідження Ізраїлю

Автор: Анастасія Рокитна

Третя доза вакцини Pfizer значно знижує ризик зараження коронавірусом в порівнянні з тими, хто прищепився двічі. Йдеться про людей у віці 60 років і старше.

Такі результати ізраїльського дослідження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

У зазначеній віковій групі імунітет від інфекції через 10 днів після бустерного уколу був в чотири рази краще, ніж після двох щеплень, повідомили в МОЗ Ізраїлю.

При цьому додаткове щеплення забезпечило в п'ять-шість разів потужніший захист від серйозного перебігу хвороби і госпіталізації.

Отримані дані збігаються зі статистикою, яку минулого тижня надав постачальник медичних послуг Maccabi - одна з організацій, яка вже застосовує бустерні вакцини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю отримав третє щеплення проти коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявили, що зараз бустерні щеплення проти коронавірусу не потрібні.

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Вакцина