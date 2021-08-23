Бустерне щеплення Pfizer значно знижує ризик зараження, - дослідження Ізраїлю

Третя доза вакцини Pfizer значно знижує ризик зараження коронавірусом в порівнянні з тими, хто прищепився двічі. Йдеться про людей у віці 60 років і старше.

У зазначеній віковій групі імунітет від інфекції через 10 днів після бустерного уколу був в чотири рази краще, ніж після двох щеплень, повідомили в МОЗ Ізраїлю.

При цьому додаткове щеплення забезпечило в п'ять-шість разів потужніший захист від серйозного перебігу хвороби і госпіталізації.

Отримані дані збігаються зі статистикою, яку минулого тижня надав постачальник медичних послуг Maccabi - одна з організацій, яка вже застосовує бустерні вакцини.