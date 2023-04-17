В Буркина-Фасо боевики напали на военных: 40 убитых и 33 раненых

В Буркина-Фасо группа вооруженных людей напала на военных и добровольцев сил обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

Согласно заявлению властей страны, нападение произошло на севере страны вблизи поселка Аорема. В результате были убиты 40 человек и еще 33 получили ранения.

Губернатор северного региона Альберт Зонго заявил, что раненые были госпитализированы. Между тем, местные СМИ сообщают, что "десятки боевиков были нейтрализованы" в ходе операции после нападения.