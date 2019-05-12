У Буркіна-Фасо бойовики напали на католицьку церкву, є загиблі

В результаті нападу загинуло 6 осіб
В західноафриканській країні Буркіна-Фасо бойовики здійснили напад на католицьку церкву, що призвело до загибелі щонайменше 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
В службі безпеки розповіли, що атака сталася в неділю вранці, 12 травня у місті Дабло на півночі країни.
Мер Дабло Усмане Зонго розповів, що група невідомих зі зброєю увірвалася до церкви і відкрила вогонь по людям, які намагалися втекти. Серед постраждалих перебувають парафіяни та священик.
Також після нападу бойовики підпалили магазини і медичний центр.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Буркіна-Фасо французькі військові звільнили заручників, є жертви. У французькому військовому відомстві розповіли, що операція проходила за підтримки розвідки США і військ операції "Бархане", які базуються в регіоні Сахеля для протидії ісламістським бойовикам.
Нагадаємо, що у Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб. Очевидці розповіли, що нападники прибули на семи мотоциклах в кінці недільної служби і вбили пастора, двох його синів і трьох прихожан церкви.