У Буркіна-Фасо бойовики напали на католицьку церкву, є загиблі

В західноафриканській країні Буркіна-Фасо бойовики здійснили напад на католицьку церкву, що призвело до загибелі щонайменше 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В службі безпеки розповіли, що атака сталася в неділю вранці, 12 травня у місті Дабло на півночі країни.

Мер Дабло Усмане Зонго розповів, що група невідомих зі зброєю увірвалася до церкви і відкрила вогонь по людям, які намагалися втекти. Серед постраждалих перебувають парафіяни та священик.

Також після нападу бойовики підпалили магазини і медичний центр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Буркіна-Фасо французькі військові звільнили заручників, є жертви. У французькому військовому відомстві розповіли, що операція проходила за підтримки розвідки США і військ операції "Бархане", які базуються в регіоні Сахеля для протидії ісламістським бойовикам.

Нагадаємо, що у Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб. Очевидці розповіли, що нападники прибули на семи мотоциклах в кінці недільної служби і вбили пастора, двох його синів і трьох прихожан церкви.