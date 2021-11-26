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Бурба мені приніс інформацію про "формулу COVID-вакцини", вона "нульова", - Зеленський

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 12:42
Бурба мені приніс інформацію про "формулу COVID-вакцини", вона "нульова", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розповів, що екс-керівник Головного управління розвідки Василь Бурба приніс йому інформацію щодо "формули вакцини" від коронавірусу". Медики сказали, що вона недіюча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

"Він приніс інформацію, що ми отримали оперативну інформацію про формулу вакцини. Він запропонував мені передати цю інформацію (щодо формули вакцини, - ред.) РФ або китайським колегам і навіть публічно про це сказати", - заявив президент України.

За словами Зеленського, коли він передав медикам ці "формули", то вони сказали, що "це 0".

Раніше Бурба в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 20 листопада розповів, що всіх розвідників, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, звільнили з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття.

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Володимир Зеленський
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