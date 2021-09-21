Катастрофа для Японії і мільйони людей без роботи: президент Toyota виступив проти заборони ДВС

Глава концерну Toyota Акіо Тойода застеріг від зайвого захоплення повною електрифікацією автотранспорту. Він заявив, що це може обернутися справжньою катастрофою для економіки Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Toyota Times

Акіо Тойода, який також є головою Асоціації автовиробників Японії, заявив, що занадто швидкий перехід на екологічно чисті автомобілі призведе до втрати 5,5 мільйонів робочих місць і зниження випуску на 8 мільйонів машин.

В якості альтернативи глава Toyota пропонує зосередитися на гібридних автомобілях. "Ворогом екології є вуглекислий газ, а не внутрішнє згоряння", - заявив топ-менеджер. І додав, що темпи переходу до вуглецевої нейтральності повинні враховувати особливості економіки країни.

Японія критично залежить від експорту, а гібридні моделі коштують дешевше електрокарів і добре продаються в країнах, де відсутня інфраструктура зарядних станцій. Крім того, постійне вдосконалення технологій робить ці автомобілі менш шкідливими для навколишнього середовища.

Для довідки, Toyota випустила в цілому 18,1 мільйона гібридних машин - це вже зменшило вуглецевий слід до величини, еквівалентної виробництву 5,5 мільйонів електрокарів.

Під час недавньої онлайн-конференції Асоціації автовиробників Японії позицію Акіо Тойоди активно підтримали топ-менеджери японських компаній Honda, Yamaha та Isuzu.

На загальну думку, як тільки автомобілі з ДВС потраплять під заборону, автовиробники постануть перед складним вибором: перенести виробництво бензинових, дизельних і гібридних машин в інші країни, або повністю його закрити.

Нагадаємо, що ряд європейських країн, включаючи Францію і Німеччину, також виступають проти повної заборони випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Однак, влада Японії та США форсують процес переходу на екологічно чисті автомобілі, в тому числі шляхом різних пільг для покупців електрокарів. Водночас японські автовиробники хочуть більшої свободи у виборі технологій для досягнення вуглецевої нейтральності.