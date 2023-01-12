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Не c Бундесвера. В Германии уверяют, что не будут передавать Украине Marder из собственных запасов

Фото: в Германии уверяют, что не будут передавать Украине Marder из собственных запасов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Германии уверяют, что не будут передавать Украине бронетранспортеры Marder из собственных запасов Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкого журналиста Томаса Виголда в Twitter.

"Министр обороны Ламбрехт уверяет, что эти бронетранспортеры не будут выведены из состава действующих сил для доставки", - написал он.

Напомним, Германия планирует передать Украине около 40 БМП Marder.

При этом СМИ сообщали, что власти страны сейчас основательно занялись вопросом передачи Украине Marder, поскольку это обещание не так легко воплотить в жизнь.

Детальнее о "куницах", которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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