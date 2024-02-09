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В Бундестаге заявили о недопустимости прекращения помощи Украине со стороны США

Пятница 09 февраля 2024 14:20
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В Бундестаге заявили о недопустимости прекращения помощи Украине со стороны США Фото: глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерия Полищук

Глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот предупредил о недопустимости прекращения помощи Украине со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Если США откажутся от помощи, это будет очень сложно. США безусловно, самый важный союзник Украины", - заявил он.

Рот отметил, что президент США Джо Байден уже несколько месяцев борется за большинство голосов, чтобы деньги продолжали поступать.

Однако дебаты стали настолько идеологизированными, что вопросы безопасности США больше не играют роли. Политик заявил, что речь идет лишь о том, чтобы "нанести вред" и усилить раскол между США и Европой.

Помощь Украине

Конгресс заблокировал более 60 млрд долларов финансирования Украины, запрошенного президентом Джо Байденом, большая часть которых предназначена для поставок вооружений.

Сенат США заявил о поддержке военной помощи Украине и Израилю в ходе пробного голосования 8 февраля. Однако некоторые республиканцы в Палате представителей категорически выступают против помощи Украине, а другие хотят снова связать ее с действиями по сдерживанию рекордной волны миграции через границу США.

За 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

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