"Была в огне!" Ястремская сенсационно победила Хофф на "Уимблдоне"

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с триумфом начала выступление на "Уимблдоне" 2025, одолев одну из главных фавориток турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Как Ястремская обыграла вторую ракетку мира

В стартовом раунде травяного мэйджора Даяна (WTA 42) нанесла сенсационное поражение второй ракетке планеты Коко Гофф (США), одержав победу в двух сетах - 7:6(3), 6:1. Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Это первая победа Ястремской в противостояниях с Хофф - в трех предыдущих матчах украинка проигрывала. Последний раз теннисистки встречались в мае в Мадриде, где американка победила в двух сетах.

На этот раз Ястремская захватила инициативу с самого начала. В первой партии она повела 5:2, но допустила несколько двойных ошибок, позволив сопернице выровнять игру. Судьба сета решалась на тайбрейке, который украинка уверенно выиграла - 7:3.

Во втором сете Хофф не смогла вернуться к игре, допустив 9 двойных ошибок, зато Даяна уверенно завершила матч - 6:1.

Рекордная победа в карьере украинки

Эта победа на "Уимблдоне" стала для Ястремской повторением лучшего результата в карьере - она во второй раз одолела вторую ракетку мира.

Впервые это случилось в 2019 году в китайском Ухане, когда Даяна обыграла Каролину Плишкову.

В целом это уже пятая победа Ястремской над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. Последний раз она это делала на Australian Open-2024, выбив с турнира чешку Вондроушову.

"Первое, что хочу сказать - этот корт дает мне немало положительных эмоций, поскольку здесь я побеждала на юниорском уровне. Я была в огне", - сказала после победы Ястремская во флэшкоментаре на корте.

Следующая игра

Во втором раунде "Уимблдона" Даяна сыграет с представительницей нейтрального статуса Анастасией Захаровой, которая в первом круге переиграла Викторию Азаренко.

Их встреча запланирована на четверг, 3 июля.

Украинки на "Уимблдоне" 2025

Ястремская стала третьей представительницей Украины, которой удалось преодолеть первый круг нынешнего Уимблдона.

Ранее это сделали Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. Зато Марта Костюк выбыла уже после стартового матча.