На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: уровень вакцинации критически низкий

Основные причины: отказ родителей из-за религиозных убеждений, опасения побочных эффектов и безосновательная отсрочка вакцинации.

Низкий уровень охвата прививками создает высокий риск распространения кори среди детей. Уже зафиксирован летальный случай - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован.

Эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции. Однако для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен достигать 95-98 процентов.

Чем опасна корь

Высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем;

Ослабляет иммунитет и делает организм уязвимым к другим инфекциям;

Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.

Возможные осложнения

Пневмония;

Потеря слуха (отит);

Менингит и энцефалит;

Фатальное поражение мозга;

Длительное ослабление иммунной системы.

Как защитить ребенка

Вакцинация - единственный надежный способ профилактики. Прививки можно сделать бесплатно у семейного врача или в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Первая прививка - в 12 месяцев.

Вторая прививка - в 6 лет.

Если ребенок пропустил вакцинацию, следует немедленно обратиться к врачу. Корь - опасная болезнь, которую можно предотвратить.