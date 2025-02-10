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На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: уровень вакцинации критически низкий

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 17:40
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На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: уровень вакцинации критически низкий Фото: Вспышка кори на Буковине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Более 23% детей в области, которые должны были получить прививку от кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы. Зафиксирован летальный случай - умер 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент Здравоохранения Черновицкой ОГА.

Основные причины: отказ родителей из-за религиозных убеждений, опасения побочных эффектов и безосновательная отсрочка вакцинации.

Низкий уровень охвата прививками создает высокий риск распространения кори среди детей. Уже зафиксирован летальный случай - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован.

Эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции. Однако для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен достигать 95-98 процентов.

Чем опасна корь

  • Высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем;
  • Ослабляет иммунитет и делает организм уязвимым к другим инфекциям;
  • Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.

Возможные осложнения

  • Пневмония;
  • Потеря слуха (отит);
  • Менингит и энцефалит;
  • Фатальное поражение мозга;
  • Длительное ослабление иммунной системы.

Как защитить ребенка

Вакцинация - единственный надежный способ профилактики. Прививки можно сделать бесплатно у семейного врача или в Центре первичной медико-санитарной помощи.

  • Первая прививка - в 12 месяцев.
  • Вторая прививка - в 6 лет.

Если ребенок пропустил вакцинацию, следует немедленно обратиться к врачу. Корь - опасная болезнь, которую можно предотвратить.

Напомним, что рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение. Более 100 школ на Закарпатье и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат.

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