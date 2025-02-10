На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: уровень вакцинации критически низкий
Более 23% детей в области, которые должны были получить прививку от кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы. Зафиксирован летальный случай - умер 10-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент Здравоохранения Черновицкой ОГА.
Основные причины: отказ родителей из-за религиозных убеждений, опасения побочных эффектов и безосновательная отсрочка вакцинации.
Низкий уровень охвата прививками создает высокий риск распространения кори среди детей. Уже зафиксирован летальный случай - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован.
Эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции. Однако для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен достигать 95-98 процентов.
Чем опасна корь
- Высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем;
- Ослабляет иммунитет и делает организм уязвимым к другим инфекциям;
- Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.
Возможные осложнения
- Пневмония;
- Потеря слуха (отит);
- Менингит и энцефалит;
- Фатальное поражение мозга;
- Длительное ослабление иммунной системы.
Как защитить ребенка
Вакцинация - единственный надежный способ профилактики. Прививки можно сделать бесплатно у семейного врача или в Центре первичной медико-санитарной помощи.
- Первая прививка - в 12 месяцев.
- Вторая прививка - в 6 лет.
Если ребенок пропустил вакцинацию, следует немедленно обратиться к врачу. Корь - опасная болезнь, которую можно предотвратить.
Напомним, что рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение. Более 100 школ на Закарпатье и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат.