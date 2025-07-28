На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Детали

Полицейская управляла автомобилем Volkswagen Tiguan, когда по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и влетела в забор.

От удара погибла 35-летняя пассажирка - ее тело направили на экспертизу. Еще две женщины - в возрасте 34 и 32 года - получили травмы.

Одну из них госпитализировали, вторую после осмотра отпустили. Водительницу также доставили в больницу.

На место аварии прибыли руководство полиции, следователи и сотрудники ГБР.

Расследованием дела занимается Теруправление ГБР в Хмельницком. В полиции заявили, что обеспечат максимальное содействие в беспристрастном расследовании.