RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской

Фото: Полицейская попала в смертельное ДТП на Буковине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Смертельная авария произошла 28 июля в Новоселице с участием полицейской, которая находилась вне службы.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Детали

Полицейская управляла автомобилем Volkswagen Tiguan, когда по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и влетела в забор.

От удара погибла 35-летняя пассажирка - ее тело направили на экспертизу. Еще две женщины - в возрасте 34 и 32 года - получили травмы.

Одну из них госпитализировали, вторую после осмотра отпустили. Водительницу также доставили в больницу.

На место аварии прибыли руководство полиции, следователи и сотрудники ГБР.

Расследованием дела занимается Теруправление ГБР в Хмельницком. В полиции заявили, что обеспечат максимальное содействие в беспристрастном расследовании.

Напомним, что в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПБуковина