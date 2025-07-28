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На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской

Понедельник 28 июля 2025 11:14
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На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской Фото: Полицейская попала в смертельное ДТП на Буковине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Смертельная авария произошла 28 июля в Новоселице с участием полицейской, которая находилась вне службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Детали

Полицейская управляла автомобилем Volkswagen Tiguan, когда по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и влетела в забор.

От удара погибла 35-летняя пассажирка - ее тело направили на экспертизу. Еще две женщины - в возрасте 34 и 32 года - получили травмы.

Одну из них госпитализировали, вторую после осмотра отпустили. Водительницу также доставили в больницу.

На место аварии прибыли руководство полиции, следователи и сотрудники ГБР.

Расследованием дела занимается Теруправление ГБР в Хмельницком. В полиции заявили, что обеспечат максимальное содействие в беспристрастном расследовании.

Напомним, что в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

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