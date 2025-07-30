На Буковине подросток посреди улицы совершил самоубийство: полиция сообщила детали

Трагический инцидент произошел в среду, 30 июля, на улице Главной в Черновцах. Там прохожие обнаружили 14-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. О происшествии немедленно сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из огнестрельного оружия.

"Парень скончался в карете "скорой". Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Полицейские также выяснили, что пистолет официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний утверждает, что хранил пистолет в сейфе по месту жительства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.