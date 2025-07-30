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На Буковине подросток посреди улицы совершил самоубийство: полиция сообщила детали

Фото: на Буковине подросток посреди улицы совершил самоубийство (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

30 июля в Черновцах 14-летний подросток совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из пистолета. Его нашли на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Трагический инцидент произошел в среду, 30 июля, на улице Главной в Черновцах. Там прохожие обнаружили 14-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. О происшествии немедленно сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из огнестрельного оружия.

"Парень скончался в карете "скорой". Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Полицейские также выяснили, что пистолет официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний утверждает, что хранил пистолет в сейфе по месту жительства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.

 

Другие случаи самоубийства

Напомним, киевские правоохранители рассказали о двух девушках, которые спрыгнули с многоэтажки и погибли на месте. Трагедия произошла в Деснянском районе, предварительно ее квалифицируют, как самоубийство.

Ранее в городе Каневе Черкасской области 18-летний парень совершил самоубийство. Сестра погибшего утверждает, что ее брата до самоубийства довели. Все якобы из-за проблем на работе, где его обвинили в вымышленной краже.

Также РБК-Украина объясняло, почему в условиях войны частота суицидов не растет, а наоборот - уменьшается, и как это связано с психикой, инстинктом выживания и глубинными механизмами сознания.

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Черновцы