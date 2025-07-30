На Буковине подросток посреди улицы совершил самоубийство: полиция сообщила детали
30 июля в Черновцах 14-летний подросток совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из пистолета. Его нашли на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Трагический инцидент произошел в среду, 30 июля, на улице Главной в Черновцах. Там прохожие обнаружили 14-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. О происшествии немедленно сообщили в полицию.
Правоохранители установили, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из огнестрельного оружия.
"Парень скончался в карете "скорой". Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.
Полицейские также выяснили, что пистолет официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний утверждает, что хранил пистолет в сейфе по месту жительства.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.
Другие случаи самоубийства
Напомним, киевские правоохранители рассказалио двух девушках, которые спрыгнули с многоэтажки и погибли на месте. Трагедия произошла в Деснянском районе, предварительно ее квалифицируют, как самоубийство.
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