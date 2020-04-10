На Буковині вводять особливий режим у зв'язку із коронавірусом

У зв'язку зі зростанням рівня захворюваності коронавірусом у Чернівецькій області вводиться особливий режим. Про це повідомив голова Чернівецької облдежрадміністрації Сергій Осачук, передає прес-служба.

Зокрема, протягом найближчих вихідних карантинні заходи буде посилено - згідно із рекомендаціями державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України.

"Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома", - вказано у повідомленні".

Нагадаємо, у Чернівецькій області за останню добу померли ще троє інфікованих, а медики підтвердили 76 нових випадків захворювання коронавірусом. Випадки інфікування зареєстровані у всіх районах області. Таким чином кількість інфікованих в області зросла до 379 випадків.

У всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавірусу 57 осіб, п'ятеро з них - 8 квітня.