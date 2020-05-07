На Буковині за добу від коронавірусу померли 5 людей

У Чернівецькій області протягом останньої доби, 6 травня, зафіксували 5 нових смертей внаслідок зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Також він додав, що кількість хворих від початку виявлення інфекції в Україні саме на Буковині є найвищою в державі. На сьогодні це 2048 людей.

"На превеликий жаль ця підступна хвороба забирає кожного дня наших людей... Сьогодні знову - п'ятеро буковинців померли... Загальна кількість буковинців, які захворіли, вже перейшла межу у 2000 і сьогодні вона вдесяеро більша, ніж місяць тому", - сказав Осачук.

Голова ОДА зазначив дакож, що 37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. Таким чином, в області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.

Нагадаємо, раніше Осачук повідомляв, що у Чернівецькій області за минулу добу, 5 травня, від коронавірусу вилікувались 42 пацієнта. Ще 377 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на захворювання.

Додамо, що у Рівненській області кількість хворих коронавірусом становить уже 832 людини, із них 19 померли.

В Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.