На Буковині ситуація з COVID погіршується. Школи хочуть перевести на "дистанційку"

В ОДА повідомили, що минулого тижня в один з днів було госпіталізовано 114 осіб за коронавірусу. Це рекордний показник за весь час пандемії. При цьому Гусак заявила, що в області є два райони, де зафіксовано "трохи легковажне ставлення до дистанції" серед населення під час свят.

"Коли є певна сукупність осіб, які дуже добре повеселилися, далі вони йдуть у свої сім'ї, звідти переносять вірус у садки і школи, потім в інші родини, після - в колективи. Зараз епідеміологам досить складно працювати, тому що ми вже на тій стадії, коли важко простежити ланцюг", - сказала Гусак.

Вона зазначила, що спалах COVID-19 зараз спостерігається в колишньому Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому районах, а також в Чернівцях.

"Можливості міських госпітальних баз фактично вичерпуються. У лікарні №1 ще можна розгорнути 30 додаткових ліжок. Резерв ще є госпіталь ветеранів війни та обласна клінічна лікарня. І в принципі це все, потужності лікарень №3 і №4 вже на максимумі", - зазначили в ОДА.

У зв'язку з цим було рекомендовано перевести школи на дистанційну форму навчання.

"Якщо не буде введено обмеження, місту доведеться шукати резервні ліжка. Герцаївська центральна районна лікарня може підставити плече чернівчанам, але якщо ситуація буде погіршуватися, то і цього буде недостатньо", - додала Гусак.