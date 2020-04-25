На Буковині підтвердили ще 109 випадків коронавірусу

У Чернівецькій області за останню добу, 24 квітня, офіційно підтверджено ще 109 випадків зараження коронавірусом. Про це передає прес-служба ОДА.

Як повідомив голова ОДА Сергій Осачук, лабораторний центр дослідив близько двохсот зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1308 осіб.

"Місяць тому було виявлено лише 38 хворих людей", - сказав він.

Осачук додав, що за рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 25 квітня, до 6:00 понеділка, 27 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування у громадських місцях.

Нагадаємо, кількість смертельних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19, досягло 193. Зокрема, за останню добу було зафіксовано 6 нових смертей від інфекції.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області зафіксували збільшення числа смертей від коронавірусу. За попередню добу померли четверо пацієнтів. Всі хворі мали важкі форми пневмонії. Також у Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє медиків.