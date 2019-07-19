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В Івано-Франківській області зафіксовано масове отруєння дітей

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 15:28
В Івано-Франківській області зафіксовано масове отруєння дітей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Діти отруїлися в кафе в Яремче

В Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф госпіталізовано 9 дітей з харчовим токсисереднім ступенем тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної адміністрації

Зазначається, що спеціалістами Надвірнянської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України проводиться епідрозслідування з причини виникнення спалаху отруєння.

"У ніч на 18 липня та впродовж усього днядо Яремчанської Центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – функціональний розлад травлення  (харчова токсисередньої степені важкості) госпіталізовано 9 дітей, жителів міста Харків, які відпочивали у садибі “У Назара та Мар'яни", - повідомляє Івано-Франківська обласна адміністрація. 

Відомо, що всього у Яремчанській райлікарні оглянуто 22 дитини, 13 з яких відпущені.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня у медичних закладах після масового отруєння у санаторії у селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

Пізніше медики повідомили, що причиною масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в Білгород-Дністровському районі було порушення санітарного стану та вимог до готування їжі.

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