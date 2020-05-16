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Буковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцям

Lite » Подорожі 16.05.2020 - 09:00
Буковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцям
Буковель вийшов з карантину (фото з відкритих джерел)

Українці можуть зіткнутися з проблемами в Буковелі

Популярний серед українців курорт Буковель відкрився. Тепер жителі нашої та інших країн можуть насолодитися відпочинком в Карпатах.

Як стало відомо, курорт відкрився для відвідувачів з 15 травня. Буковель відкритий для заїзду туристів і прогулянок по території. Відновили роботу також оглядові підйомники №2 і №2R. Також можна відвідати Гуцул Ленд Буковель.

При цьому, туристи, які хочуть відпочити в Буковелі, можуть зіткнутися з певними проблемами. Варто звернути увагу на те, що готелі і інші сервіси курорту залишаються закритими до закінчення карантину в Україні.

Крім того, дорога до гірськолижного курорту з боку Закарпаття і Яблуницького перевалу закрита на ремонтні роботи. Тому водіям в'їхати на територію Буковеля вдасться виключно дорогою через село Поляниця.

Буковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцямБуковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцямБуковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцямБуковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцямБуковель відкрився, але доїхати туди стало важче: що робити українцям

Скільки коштує відпочинок в Буковелі

Численні готелі Буковеля вже готуються до того, щоб приймати гостей. Готелі, SPA Resort, SPA Hotel пропонують знижки до 40%, у вартість деяких номерів входить сніданок.

Сім днів проживання в готелі обійдуться двом відпочиваючим від 5500 до 80000 грн. Є навіть бюджетні варіанти по 2500 тисячі гривень.

Раніше ми писали, коли українцям знову дозволять літати за кордон після зняття карантину і відновлення авіасполучення.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України буковель
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