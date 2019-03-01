Букмекери вперше вивели Зеленського в лідери президентського рейтингу

Ставки на перемогу Зеленського на виборах президента підвищили до 2,05

Букмекеры компании ElectraWorks Limited, которая работает под брендом bwin, повысили ставки на победу Владимира Зеленского на выборах президента до 2,05. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта bwin.

Таким образом, художественный руководитель студии "Квартал 95" вышел на первое место в президентском рейтинге по версии букмекеров, хотя еще вчера у него были одинаковые шансы с Петром Порошенко. Рывок произошел сразу после участия Зеленского в публичной политической дискуссии во время ток-шоу на одном из телеканалов накануне.

Кроме того, в последнее время Зеленский провел ряд встреч с дипломатами и представителями международных организаций. В частности, переговоры состоялись со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, послом Франции в Украине Изабель Дюмон, представителями Мирового банка и МВФ.