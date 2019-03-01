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Букмекери вперше вивели Зеленського в лідери президентського рейтингу

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 12:24
Букмекери вперше вивели Зеленського в лідери президентського рейтингу
Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Ставки на перемогу Зеленського на виборах президента підвищили до 2,05

Букмекери компанії ElectraWorks Limited, яка працює під брендом bwin, підвищили ставки на перемогу Володимира Зеленського на виборах президента до 2,05. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту bwin.

Таким чином, художній керівник студії "Квартал 95" вийшов на перше місце в президентському рейтингу за версією букмекерів, хоча ще вчора у нього були однакові шанси з Петром Порошенком. Ривок стався відразу після участі Зеленського публічної політичної дискусії під час ток-шоу на одному з телеканалів напередодні.

Букмекери вперше вивели Зеленського в лідери президентського рейтингу

Крім того, останнім часом Зеленський провів ряд зустрічей з дипломатами та представниками міжнародних організацій. Зокрема, переговори відбулися зі спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером, послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, представниками Світового банку і МВФ.

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